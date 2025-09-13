Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kleinkinder und Hunde im Auto eingesperrt
Gleich vier Einsätze in Brixen

Kleinkinder und Hunde im Auto eingesperrt

Samstag, 13. September 2025 | 08:27 Uhr
547262237_1258434566323433_4133096897694947297_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Brixen
Schriftgröße

Von: mk

Brixen – In den vergangenen zwei Wochen musste die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brixen viermal ausrücken, um verschlossene Fahrzeuge zu öffnen. Dabei galt es, Kleinkinder oder Hunde aus den Fahrzeugen zu retten.

Die Einsatzkräfte verschafften sich jeweils Zugang zum Innenraum der Fahrzeuge und retteten Mensch und Tier.

Die Feuerwehr appelliert an Fahrzeugführer, beim Verlassen des Fahrzeugs den Schlüssel mitzunehmen, um ähnliche Situationen zu vermeiden. Im Fahrzeuginneren kann es bei direkter Sonneneinstrahlung schnell zu lebensbedrohlichen Situationen kommen.

Sollte es doch einmal zu einer solchen Situation kommen, empfiehlt die Feuerwehr, umgehend die landesweit einheitliche Notrufnummer 112 zu wählen.

Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

