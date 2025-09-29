Aktuelle Seite: Home > Chronik > Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Europa und Alpenregion besonders stark betroffen

Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”

Montag, 29. September 2025 | 08:05 Uhr
Massiv tauende Restgletscher zeigen hiesige Erwärmung an Gletscher Klimawandel
APA/APA/THEMENBILD/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Das Ziel, die Erderwärmung auf ein Plus von 1,5 Grad zu begrenzen, droht dramatisch zu scheitern bzw. scheint schon passé. Von der quasi “besten denkbaren Welt”, in der ein Überschreiten dieser wichtigen Marke vermieden wird, bewege man sich nun eher in Richtung “zweit- oder drittbeste Welt”, sagte der Klimaforscher Carl-Friedrich Schleussner im Vorfeld der ersten Konferenz zum Thema “Überschießen der Klimaziele” in Laxenburg (NÖ). Man müsse über das “Reparieren” nachdenken.

Das heiße jedoch keinesfalls, dass wir das 1,5-Grad-Ziel aufgeben sollten, allerdings werde es schwieriger und wohl nur nach einem Überschießen oder “Overshoot” erreichbar sein, so Schleussner, der einer der Hauptorganisatoren der von Dienstag bis Donnerstag laufenden “Overshoot Conference” am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) ist, im Gespräch mit der APA. Das im Pariser Klimaabkommen paktierte Ziel gilt als neuralgische Grenze im Versuch, die Folgen der beispiellosen, menschengemachten Temperaturerhöhung der vergangenen Jahrzehnte einzugrenzen. Unter Wissenschaftern ist längst unstrittig, dass es auch “langfristig nicht sicher” für den Planeten und seine Bewohner ist, bei einem Plus von 1,5 Grad Celsius im globalen Schnitt zu verharren.

Europa und Alpenregion besonders stark betroffen

“Wir verfehlen unser Ziel”, so der Leiter des IIASA-Klimaprogrammes. Im vom Klimawandel – entgegen manch früherer Annahme – sehr stark betroffenen Europa, und hier besonders in der Alpenregion, müsse man sich auf massive Veränderungen einstellen. So wird von den schon jetzt dramatisch geschmolzenen, für Österreich durchaus “identitätsstiftenden” Alpengletschern schon bald nur noch höchstens ein kümmerlicher Rest bleiben.

Das Jahr 2024 war das erste seit Messbeginn, das weltweit im Schnitt über 1,5 Grad wärmer als im vorindustriellen Mittel gewesen ist. Für heuer prognostizieren Grazer Forschende ein weltweites Plus von 1,48 Grad. Der “Zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel” (AAR2) wies kürzlich für Österreich im Vergleich zum Jahr 1900 bereits einen Temperaturzuwachs von durchschnittlich 3,1 Grad Celsius aus – und auf entsprechend steigende Gefahren durch Extremwetterereignisse, Wasserknappheit, Hangrutschungen oder für den Tourismus hin. Mittlerweile werde auch in unseren Breiten “die konkrete Bedrohung greifbar”, sagte Schleussner. Wer dachte, dass die Erderhitzung nur in den Ländern des globalen Südens besonders durchschlagen wird, würde eines Besseren belehrt. Und die Entwicklung geht weiter, selbst wenn man jetzt die Treibhausgasemissionen dramatisch reduzieren würde.

“Sägen an Ast, auf dem wir sitzen”

Die Versäumnisse der vorigen und aktuellen Generationen fallen demnach den Nachkommen doppelt schwer auf den Kopf. Schleussner: “Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen.” Und: Mittelfristig “müssten wir deutlich unter 1,5 Grad sein”. Selbst beim Ausschöpfen aller zur Verfügung stehenden “natürlichen Senken”, wie der Aufforstung oder dem Speichern von CO2 in langlebigen Produkten und Strukturen, wie Holzbauten oder Werkstoffen aus organischen Materialien, werde man über kurz oder lang Negativemissionen anstreben müssen. Das heißt, dass mehr Treibhausgas aus der Atmosphäre geholt, als ihr zugeführt wird.

Hier kommt oft CO2-Abscheidung und -Speicherung tief unter der Erde (Carbon Capture and Storage, CCS) ins Spiel. Diese Technologie gilt als vielfach fragwürdig, noch nicht fertig entwickelt, energieintensiv und nicht zuletzt entsprechend “teuer”. Kurzum, in Zukunft bräuchte es eine funktionierende “gigantische planetare Müllabfuhr”, um die Chance zu bekommen, die Temperaturen vielleicht wieder zu senken. Schleussner sieht also “gute Gründe”, auch auf Technologien wie CCS zu setzen, allerdings nur zur aktiven Entnahme von CO2, nicht zum Weiterbetrieb fossiler Infrastruktur. Verpresst man nämlich CO2 unterirdisch und lässt gleichzeitig Kohle- und Gaskraftwerke in Betrieb, “geht sich das nicht aus”.

Experte: Politik unterschätzt Thema Klimawandel weiter

Das alles mit möglichst viel wissenschaftlicher Erkenntnis und belastbarem Datenmaterial zu unterfüttern, sei eine große Aufgabe für die Forschung. Wie man sich dem annähert und welche Fragen hier alle hineinspielen, will man bei der “Overshoot”-Konferenz angehen. Es brauche auch in der Wissenschaft mehr Aufmerksamkeit für das Thema.

Obwohl Schleussner einräumt, dass – im Gegensatz zu noch vor wenigen Jahren – der Klimaschutz und die Umweltpolitik auf der politischen Agenda auch angesichts militärischer Bedrohungen derzeit abgehängt erscheinen, “ist den Menschen der Klimawandel nicht egal”. Die Besorgnis in großen Bevölkerungsteilen nehme weiter zu. Vielen sei klar, dass ein politisches Wegschieben die Entwicklung “um keinen Zentimeter verlangsamt”.

Keine Sicherheit ohne Energiesicherheit

Seitens der Politik würden zudem die Thematiken zu wenig verknüpft wahrgenommen: Will man die militärische Sicherheit erhöhen und macht sich gleichzeitig nicht von fossilen Energielieferungen aus von Aggressoren gelenkten Staaten unabhängig, bleibt Europa “extrem vulnerabel”. Sicherheit ohne Energiesicherheit sei eine Illusion. Am Ausbau von Erneuerbaren führe daher kein Weg vorbei: Sehe man sich an, welche wirtschaftlichen Wachstumsraten etwa der massive Ausbau von Windkraft und Solarenergie in China mit sich bringt, sei es auch für Europa “geboten, dort dabei zu sein”, betonte Schleussner. Sonst werde man rasch abgehängt – was sich etwa an der aktuellen Krise der europäischen Autoindustrie ablesen lasse.

(S E R V I C E – Konferenzwebsite: https://iiasa.ac.at/events/sep-2025/overshoot-conference-2025; AAR2: https://aar2.ccca.ac.at)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
33
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
31
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
17
36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
17
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 