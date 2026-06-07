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Kühe nach Traktorunfall in Sarnthein wohlbehalten eingefangen

Sonntag, 07. Juni 2026 | 10:49 Uhr
Kuh
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sarnthein
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Von: luk

Sarnthein – Zu einem ungewöhnlichen tierischen Einsatz ist es am Samstag für die Freiwillige Feuerwehr Sarnthein gekommen. In einer Kurve kippte ein Traktoranhänger um, wodurch mehrere Kühe die Gelegenheit nutzten und auf die umliegenden Wiesen ausbüxten.

Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle ab und fing die entlaufenen Tiere anschließend unverletzt ein. Danach wurde der umgestürzte Anhänger mithilfe eines Krans wieder aufgestellt und die Kühe sicher verladen.

Glück im Unglück: Weder die Tiere noch die beteiligten Personen kamen bei dem Vorfall zu Schaden.

Bezirk: Salten/Schlern

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