Kunstmetropole Paris ruft: Südtiroler Atelierstipendium erneut ausgeschrieben

Von: fra

Bozen – Seit 2019 ermöglichen die Stiftung Südtiroler Sparkasse und der Südtiroler Künstlerbund Künstlerinnen und Künstlern aus Südtirol einen kreativen Arbeitsaufenthalt in der renommierten “Cité Internationale des Arts” in Paris. Auch im Jahr 2025 wird wieder ein Atelierplatz vergeben – bereits zum siebten Mal.

Die “Cité Internationale des Arts” bietet Kunstschaffenden aus aller Welt in 326 Studios Wohn- und Arbeitsräume. Ziel des Stipendiums ist es, professionellen Künstlern sowie Nachwuchstalenten eine inspirierende Auslandserfahrung zu ermöglichen. Neben der künstlerischen Weiterentwicklung eröffnet der Aufenthalt die Chance, die Pariser Kunstszene kennenzulernen, kulturelle Einblicke zu gewinnen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Nach Abschluss des Stipendiums haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre in Paris entstandenen Werke in den neuen Ausstellungsräumen des Südtiroler Künstlerbundes in Bozen zu präsentieren.