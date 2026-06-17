Kurz vor der Matura: Brand in Schulturnhalle in Meran

Von: mk

Meran – Am Mittwochmorgen wurden die Freiwillige Feuerwehr Meran sowie die Feuerwehren Gratsch und Untermais zu einem Brand im Komplex der Landeshotelfachschule Kaiserhof in der Freiheitsstraße gerufen.

Der Alarm wurde um 7.51 Uhr ausgelöst. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Brand im Bereich einer elektrischen Anlage zu einer starken Verrauchung der Turnhalle sowie angrenzender Gebäudeteile geführt hatte.

Mehrere Atemschutztrupps gingen umgehend zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Anschließend wurden umfangreiche Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude vom Rauch zu befreien und mögliche Glutnester auszuschließen.

Bereits am morgigen Donnerstag geht es auch am Kaiserhof mit der Matura los. Verletzte oder Personen, die eine Rauchgasvergiftung erlitten, gab es glücklicherweise nicht.