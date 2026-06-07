Lagerfeuer sorgt für Fehlalarm

Von: luk

Prad am Stilfserjoch – Ein nicht gemeldetes Lagerfeuer hat am Samstagabend im oberen Vinschgau einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Anrufer hatte im Bereich des Prader Bergs Rauch in einem Waldstück bei Lichtenberg bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Landesnotrufzentrale in Bozen verständigte daraufhin die Feuerwehren aus Prad und der Umgebung. Das Kommandofahrzeug der Feuerwehr Prad rückte zunächst aus, während weitere Kräfte im Gerätehaus in Bereitschaft blieben. Auch mehrere umliegende Feuerwehren sowie weitere Hilfsorganisationen wurden informiert.

Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Vor Ort stellte sich heraus, dass kein Waldbrand, sondern lediglich ein nicht gemeldetes Lagerfeuer an einem bekannten Grillplatz der Auslöser für die Rauchentwicklung war.

Die Feuerwehren weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, Lager- und Grillfeuer immer vorab zu melden. So lassen sich Fehlalarme, unnötige Einsätze und Verunsicherung in der Bevölkerung vermeiden.