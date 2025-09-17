Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lana/Burgstall: Aus Kleinigkeit wird Bedrohungslage
Brüder ziehen am Bahnhof Waffen

Lana/Burgstall: Aus Kleinigkeit wird Bedrohungslage

Mittwoch, 17. September 2025 | 10:47 Uhr
Beschlagnahmte Waffen in Meran
Carabinieri
Von: luk

Lana/Burgstall – Was als harmlose Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Buspassagieren begann, entwickelte sich binnen Minuten zu einer gefährlichen Bedrohungssituation. Am Bahnhof Lana/Burgstall zogen zwei albanische Brüder Messer und Schlagstock – und haben nun eine Anzeige am Hals.

Streit aus dem Nichts

Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen an der Bushaltestelle des Bahnhofs. Zwei Fahrgäste waren gerade aus dem öffentlichen Verkehrsmittel gestiegen, als zwischen ihnen aus nichtigen Gründen ein Streit entbrannte. Zunächst schien sich die Lage zu beruhigen, doch dann griff einer der beiden Kontrahenten zum Telefon.

Was folgte, ließ die Situation völlig eskalieren: Der unzufriedene Streithahn rief seinen Bruder zu Hilfe. Dieser erschien prompt am Tatort und brachte ein Messer und einen Teleskopschlagstock mit. Der andere Mann alarmierte sofort die Notrufnummer.

Blitzschneller Einsatz

Die Carabinieri reagierten vorbildlich: Innerhalb kürzester Zeit nach dem Notruf traf eine Streife am Bahnhof ein und konnte die beiden Angreifer noch vor Ort festnehmen. Die schnelle Reaktion verhinderte möglicherweise Schlimmeres.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei albanische Staatsangehörige im Alter von 37 und 30 Jahren, beide wohnhaft im Burggrafenamt. Die Brüder wurden zur Carabinieri-Station Burgstall gebracht, wo die notwendigen Ermittlungen durchgeführt wurden.

Waffen beschlagnahmt

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer auf freiem Fuß angezeigt. Sie müssen sich nun wegen Bedrohung und unerlaubten Waffenbesitzes vor der Justiz verantworten. Das Messer und der Teleskopschlagstock wurden von den Exekutivbeamten sichergestellt.

Kommentare

