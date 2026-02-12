Aktuelle Seite: Home > Chronik > Laut WHO bisher wenige bestätigte Cereulid-Erkrankungen
Donnerstag, 12. Februar 2026 | 10:13 Uhr
Laut WHO bisher zwei bestätigte Erkrankungen nach Cereulid-Vergiftung
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Von: APA/awp/sda

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bisher weltweit nur wenige tatsächlich bestätigte Erkrankungen nach dem Konsum von mit Cereulid vergifteter Babynahrung registriert. Der WHO seien neun Verdachtsfälle und zwei bestätigte Erkrankungen gemeldet worden, teilte am Donnerstag eine Sprecherin der UNO-Sonderorganisation in Genf mit. Die WHO wendet strenge Kriterien für den Nachweis an. So muss es einen positiven Laborbefund geben.

Die WHO habe von ihren Mitgliedstaaten bisher keine Berichte erhalten, die den Konsum zurückgerufener Produkte von Herstellern wie Nestlé oder Danone nachweislich mit Todesfällen in Verbindung bringen, hieß es weiter. Bis zum 10. Februar hätten die gemeldeten Patientinnen und Patienten die Erkrankung überstanden, schwere Verläufe seien der WHO nicht bekannt, erklärte die Sprecherin. Medienberichte über zusätzliche Erkrankungen prüfe sie gemeinsam mit nationalen Behörden daraufhin, ob sie den internationalen Falldefinitionen entsprächen.

Verdachtsfall ohne Laborbestätigung

Als Verdachtsfall gilt bei der WHO eine Person mit typischen Symptomen einer Cereulid-Vergiftung nach dem Verzehr eines zurückgerufenen Produkts ohne Laborbestätigung. Ein bestätigter Fall setzt zusätzlich einen positiven Befund in einer klinischen Probe voraus.

Die EU-Seuchenbehörde respektive die Gesundheitsverantwortlichen einzelner Länder hatten jüngst von insgesamt wenigen Dutzend Krankheitsfällen mit einem möglichen Zusammenhang mit vergifteter Babynahrung berichtet. Die Meldungen stammten aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Allerdings meldete gemäß der EU nur Belgien positive Stuhlproben und damit einen klaren Nachweis.

Zahlreiche Rückrufe in Österreich

In Österreich musste zuletzt Danone vergangene Woche mehr als 90 Chargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückrufen. Bisher wurde in einer Aptamil-Probe eine tatsächlich gesundheitsschädigende Cereulid-Konzentration nachgewiesen. Seit vergangener Woche hat das Gesundheitsministerium eine österreichweite Schwerpunktaktion beauftragt. Die Lebensmittelbehörden der Länder ziehen in sämtlichen Bundesländern Proben. Mehrfach waren zuletzt positiv auf Bacillus-Cereus-Toxin getestete Produkte gefunden worden.

Im Zuge der jüngsten weltweiten Produkterückrufe verstärkten die WHO und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ihre wissenschaftliche Arbeit zur Sicherheit von Milchpulver für Säuglinge. Sie wollen die Risiken durch Erreger wie Cronobacter, Salmonellen, Clostridien sowie das Gift Cereulid neu bewerten. Die Organisation stellt derzeit ein Experten-Gremium zusammen und sucht in einem Aufruf von letzter Woche nach Daten zur Keimbelastung von Milchpulver.

Die Experten sollen ab Frühling Bakterienrisiken, Produktionsbedingungen sowie Kontrollmethoden analysieren. Ziel ist es laut der WHO, die Krankheitslast und Kontaminationswege weltweit besser zu erfassen und bestehende Hygieneregeln zu überarbeiten. Zudem sollten strengere Kontrollmaßnahmen entlang der gesamten Produktionskette – von der Herstellung bis zur Zubereitung – abgeleitet werden.

(S E R V I C E – Alle Rückrufe in Österreich: https://go.apa.at/iNw93oeE)

