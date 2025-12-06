Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lawinenabgang in Tirol: Alpinist lebensgefährlich verletzt
Die Lawine ging im Bereich eines Klettersteiges ab

Lawinenabgang in Tirol: Alpinist lebensgefährlich verletzt

Samstag, 06. Dezember 2025 | 13:48 Uhr
Die Lawine ging im Bereich eines Klettersteiges ab
APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER
Schriftgröße

Von: apa

Ein Alpinist ist Samstagvormittag bei einem Lawinenabgang im Bereich des Klettersteigs “Stopselzieher” zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) lebensgefährlich verletzt worden. Dies sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Mann war auf dem Klettersteig unterwegs, als er von dem Schneebrett erfasst, über steiles, felsiges Gelände mitgerissen und verschüttet wurde. Rettungskräfte bargen ihn letztlich.

Ein Begleiter blieb indes unverletzt. Dieser setzte einen Notruf ab, der eine großangelegte Such- bzw. Rettungsaktion zur Folge hatte. Der Verschüttete war laut Exekutive nicht am Seil eingehängt gewesen, als die Lawine über ihn hereinbrach. Sein Kamerad hatte hingegen die Karabiner am Seil und stürzte deshalb nicht in die Tiefe.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Im Einsatz standen unter anderem die Bergretter aus Ehrwald, Lermoos und Grainau, eine Hundestaffel, der Polizeihubschrauber “Libelle Tirol” sowie ein Notarzthubschrauber. Gegen Mittag wurde die Rettungsaktion beendet, es befanden sich keine weiteren Verschütteten unter der Lawine. Zu den Identitäten der beiden Alpinisten wurden vorerst keine Angaben gemacht.

In Tirol herrschte am Samstag in hohen Lagen eigentlich nur verbreitet mäßige Lawinengefahr, also Stufe 2 der fünfteiligen Skala. Schwachschichten im Altschnee könnten aber vereinzelt noch von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, hatte der Lawinenwarndienst mitgeteilt. Die Gefahrenstellen diesbezüglich lagen an sehr steilen, vergletscherten West-, Nord- und Osthängen im Schatten in der Höhe. Lawinen könnten mittlere Größe erreichen. Die frischen und älteren Triebschneeansammlungen dürften wiederum vereinzelt an sehr steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2.400 Metern ausgelöst werden. Gefahren für kleine Lawinen taten sich hier in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten auf. Neben der Verschüttungsgefahr sollte auch die Mitreiß- und Absturzgefahr beachtet werden, wurde appelliert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
72
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
63
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
31
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Kommentare
21
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Ukraine und USA suchen in Florida nach Wegen zu Frieden
Kommentare
20
Ukraine und USA suchen in Florida nach Wegen zu Frieden
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 