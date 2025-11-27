Lawinenabgang in Tirol mit offenbar mehreren Verschütteten

Von: apa

Bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind Donnerstagvormittag offenbar mehrere Wintersportler verschüttet worden. Das Schneebrett war ersten Informationen zufolge im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte abgegangen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. In Teilen erreichten die Schneemassen auch den unteren Abschnitt einer Piste. Einige Teilverschüttete sollen bereits ausgegraben worden sein.

Die Anzahl der betroffenen Personen sowie die näheren Hintergründe des Lawinenabgangs waren vorerst nicht bekannt. Eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Bergrettungen und dreier Rettungshubschrauber war im Gange. Bei einigen der offenbar betroffenen Wintersportler – es soll sich unbestätigten Informationen zufolge um eine größere Gruppe an Variantenskifahrern gehandelt haben – wurden ausgelöste Lawinenairbags beobachtet, hieß es laut Medienberichten.