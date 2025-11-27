Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lawinenabgang in Tirol mit offenbar mehreren Verschütteten
Bei dem Lawinenabgang kam es offenbar zu Verschütteten

Lawinenabgang in Tirol mit offenbar mehreren Verschütteten

Donnerstag, 27. November 2025 | 11:10 Uhr
Bei dem Lawinenabgang kam es offenbar zu Verschütteten
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind Donnerstagvormittag offenbar mehrere Wintersportler verschüttet worden. Das Schneebrett war ersten Informationen zufolge im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte abgegangen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. In Teilen erreichten die Schneemassen auch den unteren Abschnitt einer Piste. Einige Teilverschüttete sollen bereits ausgegraben worden sein.

Die Anzahl der betroffenen Personen sowie die näheren Hintergründe des Lawinenabgangs waren vorerst nicht bekannt. Eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Bergrettungen und dreier Rettungshubschrauber war im Gange. Bei einigen der offenbar betroffenen Wintersportler – es soll sich unbestätigten Informationen zufolge um eine größere Gruppe an Variantenskifahrern gehandelt haben – wurden ausgelöste Lawinenairbags beobachtet, hieß es laut Medienberichten.

