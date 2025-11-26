Aktuelle Seite: Home > Werbung > Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo

Zoomania 2

Mittwoch, 26. November 2025 | 00:01 Uhr
Zoomania 2 Szene 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo - Foto: © Cineplexx
Von: First Avenue

Neues Abenteuer aus der tierischen Metropole! Nach dem großen Erfolg des ersten Films kehren Fuchs Nick Wilde und Häsin Judy Hopps endlich auf die Leinwand zurück – mit Witz, Spannung und ganz viel Herz. „Zoomania 2“ startet am 26. November 2025 und verspricht ein tierisch gutes Kinoerlebnis für die ganze Familie.

Die Geschichte
Nachdem die clevere Häsin Judy Hopps und der charmante Fuchs Nick Wilde im ersten Teil den größten Kriminalfall in der Geschichte von Zoomania gelöst haben, wollen sie ihre außergewöhnliche Partnerschaft nun als echte Polizeikollegen fortführen. Doch das gemeinsame Arbeiten ist alles andere als einfach, ihre unterschiedlichen Charaktere sorgen immer wieder für Reibungen.

Foto: © DIsney

Als Chief Bogo die beiden ins Therapieprogramm „Partner in Krisen“ schickt, soll das ihre Teamfähigkeit verbessern. Doch die geplante Aussprache nimmt eine unerwartete Wendung: Eine gefährliche Giftschlange namens Gary De’Snake wird in der Stadt gesichtet, das erste Reptil seit vielen Jahren. Panik bricht aus, und schon bald wird klar, dass hinter der Rückkehr der Schlange ein viel größeres Geheimnis steckt.

Nick und Judy nehmen die Spur auf und müssen undercover in die gefährlichsten und unbekanntesten Viertel von Zoomania eintauchen. Dabei treffen sie auf neue Charaktere, alte Bekannte und werden mit Fragen konfrontiert, die sie zwingen, über Vertrauen, Verantwortung und den wahren Wert ihrer Partnerschaft nachzudenken.

Foto: © Cineplexx

Regie, Produktion und Musik
Unter der Regie von Byron Howard und Jared Bush liefern Ginnifer Goodwin, Jason Bateman und Ke Huy Quan ein emotionales und zugleich rasantes Abenteuer voller Humor und Herz. Musikalisch sorgt Shakira, die erneut als Gazelle zu sehen ist, mit ihrem neuen Song „Zoo“ für Gänsehautmomente, geschrieben in Zusammenarbeit mit Ed Sheeran und Blake Slatkin.

Jetzt Tickets sichern:
• Cineplexx Bozen
• Cineplexx Algo

Foto: © Cineplexx

