Rechtliche Schritte werden geprüft

Cafè Theiner dicht: Gemeinde leitet Vertragsauflösung ein

Dienstag, 25. November 2025 | 17:52 Uhr
Bar Theiner
Rudi Benedikter
Von: luk

Bozen – Das traditionsreiche Cafè Theiner an der Ecke Talfergasse–Museumstraße ist schon wieder geschlossen. Nachdem das Lokal erst im Mai dieses Jahres nach langer Pause wieder eröffnet worden war, steht es nun seit Mitte Oktober erneut leer. Hinweise auf Gründe oder Dauer der Schließung gibt es vor Ort keine.

Wie aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine große Anfrage des Gemeinderats Rudi Benedikter (Grüne) hervorgeht, hat der Betreiber den Betrieb „ohne vorherige Mitteilung“ eingestellt. Interne Überprüfungen hätten ergeben, dass die Schließung auf „betriebliche Schwierigkeiten und Managementfehler“ des Pächters zurückzuführen sei.

Die Gemeinde hatte dem Betreiber eine dreijährige Konzession im Rahmen einer Ausschreibung erteilt, verbunden mit einer Übergangsverwaltung bis zur geplanten Sanierung des gesamten Gebäudekomplexes. Durch die unerwartete Aufgabe des Betriebs liege nun eine „Vertragsverletzung“ vor, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.

Die Verwaltung hat daher die Auflösung der Konzession und die Rückführung des Eigentums eingeleitet. Zudem werden rechtliche Schritte geprüft, um mögliche Schäden oder Pflichtverletzungen geltend zu machen.

Bezüglich einer Wiedereröffnung des Lokals gibt es vorerst keine konkreten Termine. Die Gemeinde prüft jedoch, die geplante Gebäudesanierung vorzuziehen, um den Standort baldmöglichst wieder beleben zu können.

Bezirk: Bozen

