Beratung wirkt

Erfolgreich regional

Montag, 24. November 2025 | 00:01 Uhr
IDM Südtirol_Ueberall_Oberwirt3
Roland Schroffenegger setzt auf regionale Zutaten. - Foto: © IDM Südtirol
Von: First Avenue

Ein neues Angebot unterstützt Südtirols Hotels und Gastbetriebe dabei, heimische Lebensmittel in ihr Menü aufzunehmen und sichtbarer zu machen. Wie das funktioniert, zeigt das Beispiel des Oberwirts in Steinegg.

Beim Oberwirt ist Regionalität seit Langem Alltag. „Wir kaufen schon seit Jahren so viel wie möglich von den Bauern in unserer Gemeinde und dem Eggental“, sagt Gastgeberin Gabi Schroffenegger. Doch vieles, was beim Oberwirt selbstverständlich ist, wissen die Gäste nicht. Hier kam Regio-Experte Reinhard Steger ins Spiel. Er sichtete Speisekarten, Website und Social Media und betrachtete alles „aus Gästesicht, um Ansätze zu finden, wie man die heimischen Produkte und Kreisläufe noch besser für die Gäste sichtbar machen kann“. Die Beratung helfe dabei, das Gesamtkonzept im Auge zu behalten: „Dinge, die man mit ungemeinem Fleiß tagtäglich macht, ist man nicht immer im Stande zu kommunizieren.“ In der Küche verwendet Roland Schroffenegger regionale Lebensmittel vom selbstgemachten Brot bis zu frischem Gemüse aus der Umgebung. Die Beratung half dabei, den Wert dieser Arbeit zu kommunizieren: mehr Hinweise im Menü und auf der Website – und auch die Bereitschaft, die eigene Bescheidenheit ein Stück weit loszulassen und über das zu sprechen, was man täglich tut.

Mit Regio-Experte Reinhard Steger gelingt der Blick von außen. – Foto: © IDM Südtirol

Im Rahmen des Beratungsangebots „Erfolgreich regional“ besuchen drei sogenannte Regio-Experten und eine Regio-Expertin Restaurants und Hotels. Sie analysieren Speisekarten und Kommunikation und erarbeiten praktische Verbesserungen. Das Angebot richtet sich an Betriebe jeder Größe, die ihre Speisen regionaler gestalten und diese Qualität gezielt an den Gast kommunizieren möchten – unabhängig davon, ob sie bereits viele oder nur einzelne regionale Produkte verwenden. Entwickelt wurde das Angebot von IDM Südtirol, HGV, Südtiroler Bauernbund und Südtiroler Köcheverband. Ziel ist, Landwirtschaft, Tourismus und Gastronomie enger zu verbinden und damit Wertschöpfung im Land zu halten.

Weitere Informationen und Geschichten zur Initiative gibt es auf www.tourismut.com/erfolgreich-regional

Eine authentische Küche bietet viele gute Geschichten. – Foto: © IDM Südtirol
Das Hotel Oberwirt in Steinegg nahm am Beratungsangebot teil. – Foto: © IDM Südtirol

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

