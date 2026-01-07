Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tochter vom Landeshauptmann modelt für Valentino
Sie reist rund um den Globus

Tochter vom Landeshauptmann modelt für Valentino

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 12:17 Uhr
Kompatscher-©Tiberio-Sorvillo_63A6061
LPA/Tiberio Sorvillo
Schriftgröße

Von: mk

Völs – Während Arno Kompatscher als Landeshauptmann auf politischer Ebene das höchste Amt in Südtirol einnimt, lebt seine Tochter Nina mit dem Koffer in der Hand und macht Karriere auf dem Laufsteg. Seit eineinhalb Jahren modelt die 25-Jährige für Valentino.

Nach Südtirol wolle sie ganz bestimmt zurückkehren, immerhin liebe sie die Berge, doch derzeit halte sie sich woanders auf, erklärt sie im Interview mit dem Alto Adige. Im Moment ist das Tokyo.

Die Welt der Mode führt Nina Kompatscher rund um den Globus – ein Weg, den sie durch Zufall eingeschlagen hat. Im Alter von 19 Jahren ist sie nach Rom gezogen, um an der Universität „La Sapienza“ Mode zu studieren. Einen Monat später hat sie ein Modeagent auf der Straße angesprochen.

Anfangs sei sie zwar skeptisch, aber auch neugierig gewesen. Nachdem sie das Angebot angenommen hatte, stand auch schon das erste Casting für Gucci auf dem Programm.

„Man sagt mir, mein Gesicht habe internationale Züge, aber ich weiß, dass das nicht ewig halten wird“, erklärt Nina Kompatscher. Ihr eigentlicher Traum für die Zukunft ist Kostümbildnerin. „Dafür studiere ich.“

Mittlerweile ist sie schon dreimal für Valentino gelaufen und hat auch eine Werbekampagne absolviert.

Arno Kompatscher ist seit 1995 mit seiner Frau Nadja verheiratet. Das Paar hat insgesamt sieben Kinder. Anfang 2024 wurde er erstmals Großvater, als seine erste Tochter Anna ein Kind zur Welt gebracht hat.

Das gesamte Interview mit Nina Kompatscher findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Alto Adige. Unten kann man einen Blick aufs Instagram-Profil von Nina Kompatscher werfen.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
74
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
61
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
57
Wildcamper in Südtirol im Visier
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
46
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 