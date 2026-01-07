Tochter vom Landeshauptmann modelt für Valentino

Von: mk

Völs – Während Arno Kompatscher als Landeshauptmann auf politischer Ebene das höchste Amt in Südtirol einnimt, lebt seine Tochter Nina mit dem Koffer in der Hand und macht Karriere auf dem Laufsteg. Seit eineinhalb Jahren modelt die 25-Jährige für Valentino.

Nach Südtirol wolle sie ganz bestimmt zurückkehren, immerhin liebe sie die Berge, doch derzeit halte sie sich woanders auf, erklärt sie im Interview mit dem Alto Adige. Im Moment ist das Tokyo.

Die Welt der Mode führt Nina Kompatscher rund um den Globus – ein Weg, den sie durch Zufall eingeschlagen hat. Im Alter von 19 Jahren ist sie nach Rom gezogen, um an der Universität „La Sapienza“ Mode zu studieren. Einen Monat später hat sie ein Modeagent auf der Straße angesprochen.

Anfangs sei sie zwar skeptisch, aber auch neugierig gewesen. Nachdem sie das Angebot angenommen hatte, stand auch schon das erste Casting für Gucci auf dem Programm.

„Man sagt mir, mein Gesicht habe internationale Züge, aber ich weiß, dass das nicht ewig halten wird“, erklärt Nina Kompatscher. Ihr eigentlicher Traum für die Zukunft ist Kostümbildnerin. „Dafür studiere ich.“

Mittlerweile ist sie schon dreimal für Valentino gelaufen und hat auch eine Werbekampagne absolviert.

Arno Kompatscher ist seit 1995 mit seiner Frau Nadja verheiratet. Das Paar hat insgesamt sieben Kinder. Anfang 2024 wurde er erstmals Großvater, als seine erste Tochter Anna ein Kind zur Welt gebracht hat.

Das gesamte Interview mit Nina Kompatscher findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Alto Adige. Unten kann man einen Blick aufs Instagram-Profil von Nina Kompatscher werfen.