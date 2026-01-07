Von: ka

Washington/Kopenhagen/Nuuk – Seit dem Husarenstück des Präsidenten in Venezuela, das über Nacht über die Bühne gebracht wurde, nehmen die Europäer die Drohung von US-Präsident Donald Trump sehr ernst, Grönland „auf die eine oder andere Weise zu erwerben“.

In den USA und Europa werden vor allem militärische Szenarien durchgespielt. Die dänischen Regierungsvertreter, die zu wissen glauben, wie Donald Trump Grönland an sich reißen könnte, halten jedoch ein anderes Szenario für wahrscheinlicher. Laut The Economist arbeitet der US-Präsident an einem Entwurf für einen „Assoziierungsvertrag“, der Nuuk vorgelegt werden soll, ohne Kopenhagen zu konsultieren.

Der Plan sei, einen Keil zwischen die grönländischen Separatisten und Dänemark zu treiben und die Separatisten mit „günstigen Bedingungen” ins US-Lager zu locken. Ganz im Sinne von Trumps „Zuckerbrot-und-Peitsche-Strategie” soll die Drohung, notfalls auch militärisch einzugreifen, aufrechterhalten werden. Laut dem ehemaligen italienischen Botschafter bei der NATO, Stefano Stefanini, gibt es „verschiedene Faktoren, die ihn zu einem raschen Handeln veranlassen könnten”.

Er betont, dass der Wunsch von Donald Trump, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, „eine Angelegenheit ist, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte”.

Trump hat mehrere Gründe, sein Programm der amerikanischen Vorherrschaft in der westlichen Hemisphäre in den nächsten acht bis zehn Monaten voranzutreiben. Erstens hat er derzeit die vollständige Kontrolle über den Kongress, die er bei den Zwischenwahlen im November verlieren könnte. Zweitens ist es aus seiner Sicht vorteilhafter, die Welt herauszufordern und mit einer internationalen Notsituation zur Wahl zu gehen. Dadurch rücken die Inflation, die möglichen negativen Auswirkungen der Zölle und andere innenpolitische Fragen in den Hintergrund“, erklärt der ehemalige NATO-Botschafter.

„Wenn wir all diese Faktoren und seine jüngsten Äußerungen zusammenfassen, könnte sich die Grönland-Frage recht schnell zuspitzen“, warnt Stefanini. Er ist jedoch der Meinung, dass Washington zunächst Drohungen aussprechen und wirtschaftlichen Druck auf Kopenhagen ausüben könnte, um ein neues Referendum über die Autonomie zu erzwingen. In dessen Rahmen könnte die US-Regierung eine Kampagne starten, um die lokale Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. „Das ist die Option, die Dänemark am meisten fürchtet“, so der Botschafter.

Wie das US-Wirtschafts- und Finanzblatt weiter berichtet, diskutieren derzeit hochrangige amerikanische Beamte die Möglichkeit, Grönland einen „Assoziierungs- und Freihandelsvertrag" anzubieten.

Dabei handelt es sich um ein Abkommen, das Washington bereits mit kleinen Staaten im Pazifik – Mikronesien, den Marshallinseln und Palau – geschlossen hat. Auf der Grundlage dieser Abkommen garantieren die USA den Ländern Unabhängigkeit und Autonomie in ihrer Innenpolitik und übernehmen die Verantwortung für Verteidigung und Sicherheit. Im Gegenzug leisten die Inseln den USA finanzielle Unterstützung für die strategische Nutzung von Militärstützpunkten.

Mit dieser Strategie, die nicht auf eine vollständige Annexion Grönlands durch die USA abzielt, verfolgt Trump zwei Ziele: Einerseits möchte er die Differenzen zwischen Kopenhagen und Nuuk verschärfen, indem er separatistische Tendenzen auf der Insel schürt. Andererseits wünscht er sich direkte Verhandlungen mit den Grönländern, ohne Dänemark einzubeziehen. Ganz im Sinne seiner „Zuckerbrot-und-Peitsche-Strategie” will er die Drohung aufrechterhalten, notfalls auch durch eine Militäraktion vollendete Tatsachen zu schaffen.

Die Anwendung von Gewalt wäre die extremste Option. Auch wenn Trump sie nie ausgeschlossen hat, würde sie völlig neue Szenarien eröffnen. „Die Aussicht, dass Grönland von einem anderen NATO-Land, insbesondere den Vereinigten Staaten, beansprucht wird, wurde im Bündnis nie in Betracht gezogen – bis Trump das Thema aufgriff. Es gibt daher kein fertiges Szenario für eine mögliche Reaktion auf eine militärische Intervention“, erklärt Stefanini.

„Selbst bei einem kleineren Einsatz als in Caracas ist es undenkbar, dass NATO-Truppen gegen die Vereinigten Staaten auf einem Gebiet wie Grönland eingesetzt werden. Die NATO wäre völlig gelähmt, denn der Washingtoner Vertrag sieht keinen Krieg zwischen Mitgliedsländern vor, sondern nur einen Angriff von außen“, warnt der Botschafter.

„Bei Spannungen zwischen Mitgliedstaaten konnte das Atlantische Bündnis bisher immer vermitteln – aber das war nur dank der Rolle der Vereinigten Staaten möglich. Es gibt kein Land innerhalb der NATO, das die USA ersetzen könnte, um Frieden zwischen Washington und Kopenhagen zu stiften. Es besteht die Gefahr, dass es zu einer internen Krise kommt, die das Ende des Bündnisses bedeuten könnte“, betont Stefanini.

In einem Beitrag auf Truth Social verkündete der Präsident, dass das dänische Territorium nun ein amerikanisches „Protektorat“ sei. Da Dänemark und seine europäischen Verbündeten nicht über die militärische Macht verfügen, um die Vereinigten Staaten daran zu hindern, die Insel zu übernehmen, sind sie machtlos, sich dieser zweifelhaften Behauptung zu widersetzen. Mit dem Argument, Besitz mache neun Zehntel des Rechts aus, erklärte Trump schlicht, dass Grönland nun zu den Vereinigten Staaten gehöre.

Kirill Dmitriev, der als russischer Berater des Präsidenten für Auslandsinvestitionen sowie als Moskauer Unterhändler in Washington tätig ist, prophezeit, dass das Schicksal Grönlands besiegelt scheint. Trotz des Schulterschlusses mit Dänemark am Sonntag werden sich die EU-Staaten seiner Meinung nach weiterhin als Vasallen der USA verhalten. „Grönland scheint entschieden zu sein“, schrieb Dmitriev auf X. „Die EU wird weiterhin das tun, was Vasallen am besten können: Die Lage beobachten und mit zweierlei Maß messen. Ist Kanada das nächste Land?“

Trumps Wunsch, sich Grönland einzuverleiben, gleicht einem Albtraum – nicht nur für Dänemark, sondern auch für Europa und das gemeinsame Militärbündnis mit den USA.