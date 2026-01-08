Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kindesmissbrauch: Prozess gegen 35-Jährigen wird neu aufgerollt
Entscheidung der Kassation

Kindesmissbrauch: Prozess gegen 35-Jährigen wird neu aufgerollt

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 07:00 Uhr
Kassationsgericht Rom
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ein 35-Jähriger aus Südtirol hat sich selbst dabei gefilmt, wie er seinen wenige Monate alten Sohn sexuell missbraucht, und das Video auf TikTok verbreitet. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, wird nun der Prozess neu aufgerollt.

Nachdem der Mann in den ersten beiden Instanzen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, hat das Kassationsgericht das Urteil wegen eines Zuständigkeitsfehlers aufgehoben: Aufgrund der Schwere der Tat hätte der Fall von Beginn an vor dem Schwurgericht und nicht vor einem Einzelrichter oder einer einfachen Strafkammer verhandelt werden müssen.

Der neue Prozess beginnt am 30. Jänner in Bozen. Dem 35-Jährigen, der in Südtirol ansässig ist, werden erschwerter sexueller Missbrauch und Kinderpornografie vorgeworfen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
84
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
62
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
48
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Kommentare
34
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
34
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 