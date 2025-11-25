„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“

Von: ka

Washington/Genf/Moskau – Nachdem sich die Unterhändler der USA und Russlands im Auftrag von Donald Trump und Wladimir Putin in der vergangenen Woche auf einen 28-Punkte-Friedensplan geeinigt hatten, der von einem namhaften Experten als „eine verschleierte Kapitulation der Ukraine” bezeichnet wurde, versuchten die Ukraine und die Europäer am Wochenende, die schockierenden Bestimmungen des Plans abzumildern.

Wie der angesehene Journalist und Experte für internationale Beziehungen Federico Fubini im Corriere della Sera schreibt, ist im Witkoff-Dmitriev-„Friedensplan” zwischen den Zeilen nichts Geringeres als die Strategie von US-Präsident Trump zu erkennen. Das eigentliche Ziel des US-Präsidenten, der zusammen mit seinen engsten Vertrauten und Freunden wie Steve Witkoff nie den „besten Deal” aus den Augen verliert, ist es, Putin aus der Umarmung mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zu lösen – notfalls auch durch die Vortäuschung einer gleichberechtigten Beziehung zwischen den beiden Supermächten.

Der von den beiden Gesandten aus Washington und Moskau, Steve Witkoff und Kirill Dmitriev, ausgearbeitete „Plan” für die Ukraine zeigt deutlich die Ziele des Weißen Hauses in diesem Konflikt. Diese ähneln stark den Zielen, die Donald Trump mit Javier Mileis Argentinien verfolgt. Sie ähneln auch den Zielen, die der amerikanische Präsident im Oktober selbst vor der Knesset verkündete, als er von den „Abraham-Abkommen” von Indonesien über Pakistan bis hin zum Golf und Israel sprach.

Wer genau hinhörte, erinnert sich daran, dass Donald Trump seinen Vorgängern von den Demokraten bereits mehrfach vorgeworfen hat, mit ihrer Ukrainepolitik – „ein Krieg, der mit mir nie begonnen worden wäre”, so Trumps O-Ton – Russland in die Arme Chinas getrieben zu haben. Sein Ziel ist es hingegen, China zu isolieren. Er versucht, Peking weltweit Verbündete abzujagen und stattdessen eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zu erreichen. Genau darauf zielt das von seinem engen Vertrauten Witkoff vorgestellte Projekt ab. Es geht darum, Wladimir Putin aus der Umarmung mit Xi Jinping zu lösen und eine strategische Beziehung der Vereinigten Staaten zum Kreml aufzubauen, um die Abhängigkeit Russlands von China zu beenden. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, dass die Ukraine und Europa die Rechnung dafür bezahlen müssen.

Diese Strategie taucht in verschiedenen Passagen des „Plans” von Witkoff und Dmitriew auf. Dies soll geschehen, indem die Vereinigten Staaten Russland, das nach der Invasion der Krim vor elf Jahren aus der G8 ausgetreten war, nach einem „Frieden” in der Ukraine die vollständige Wiederaufnahme in den Kreis der acht wichtigsten Industrienationen versprechen. Da sich Trump immer wenig für multilaterale Verhandlungen interessiert hat – für ihn zählt die persönliche Beziehung zwischen starken Führern – ist dies ein sehr überraschender Punkt. Wladimir Putin in Alaska als „starken und gleichwertigen Verhandlungspartner” zu behandeln, zu den Gipfeltreffen der großen Industrieländer einzuladen und scheinbar auf Augenhöhe zu stellen, bedeutet, ihn den BRICS-Staaten – dem Club der Schwellenländer, deren führender Vertreter Putin ist – streitig zu machen. Es bedeutet auch, ihn gegenüber den europäischen Regierungen zu einem Verbündeten Trumps zu machen – innerhalb des Gipfels der Großen.

Selbstverständlich räumt der Witkoff-Dmitriew-„Friedensplan” wirtschaftlichen Vereinbarungen viel Platz ein. Im Falle einer für Moskau sehr günstigen Friedensvereinbarung in der Ukraine bieten die Vereinigten Staaten Russland ein „langfristiges Kooperationsabkommen” in zahlreichen strategischen Bereichen an. Dazu zählen Energie, natürliche Ressourcen und Infrastruktur, aber vor allem künstliche Intelligenz, Rechenzentren und „Projekte zur Gewinnung von Seltenerdmetallen in der Arktis”. Die Botschaft ist klar: Die Amerikaner sind bereit, den Russen einige Technologien im Bereich der digitalen und künstlichen Intelligenz zur Verfügung zu stellen, sofern die Russen ihnen im Gegenzug kritische Rohstoffe für die wichtigsten Hochtechnologieprodukte bereitstellen. Das Ziel dabei ist, einen weiteren Schritt zu tun, um die Abhängigkeit des Westens vom chinesischen Oligopol bei den für einen Großteil der technologischen Hardware notwendigen Materialien zu durchbrechen. Auch hier wäre es Peking, das die Kosten für das potenzielle russisch-amerikanische Abkommen tragen müsste, denn die mögliche Vereinbarung bedroht zwei grundlegende Ziele Xis: die Ausweitung des chinesischen digitalen Einflusses auf Russland und die Erlangung des uneingeschränkten Zugangs zu den Ressourcen der russischen Arktis.

Trump möchte im Wesentlichen die Vasallenschaft Putins gegenüber Xi beenden. Um dies zu erreichen, akzeptiert er die Fiktion einer Beziehung zwischen Supermächten und gleichberechtigten Führern zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Eine ähnliche Idee verfolgen Witkoff und Dmitrijew mit ihrem „Vorhaben”, einen Teil der derzeit eingefrorenen russischen Reserven für einen „russisch-amerikanischen Anlagefonds” zu verwenden. Damit wären auch ein neues Atomwaffenabkommen zwischen Moskau und Washington sowie die Aufhebung der Sanktionen verbunden.

Den Vereinigten Staaten wäre es einen hohen Preis wert, Russland von China zu lösen. Die Ukraine müsste dafür den Preis zahlen und im Namen der globalen Ziele Trumps einen „karthagischen Frieden” hinnehmen. Da sie einen für Putin vorteilhaften „Frieden” akzeptieren müsste und wie eine Untertanin behandelt würde, über die man nach Belieben verfügen kann, würde auch Europa diesen Preis bezahlen. Laut Plan müssten die europäischen Regierungen 100 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine sowie mindestens weitere 100 Milliarden Dollar aus russischen Reserven bereitstellen, um die Geschäfte amerikanischer Konzerne in dem angegriffenen Land zu finanzieren.

Interessanterweise findet sich in diesem Vertragsentwurf keine Spur einer westlichen Allianz. Zu spüren ist lediglich die Logik der Macht, bei der internationales Recht keine Rolle spielt und das Recht des Stärkeren gilt. Auf dieser Grundlage versucht Trump, Xi Jinping seines russischen Verbündeten zu berauben. Für die gewieften russischen Strategen Sergei Lawrow, Kirill Dmitriew und Wladimir Putin ist Trumps Ziel ein offenes Geheimnis. Das bedeutet, dass sie den Preis auf Kosten der Ukraine in die Höhe treiben können, um den Sprung zu wagen und die voraussichtliche Umarmung mit Trumps Amerika anzunehmen. Ironischerweise hat Moskau dabei ein Interesse daran, das eigene Schicksal nicht zu eng an Peking zu ketten.

In jedem Fall ist es nicht die Welt, von der die Europäische Union geträumt hat. Doch jede einzelne EU-Regierung muss sich fragen, was sie in den letzten Jahren unternommen hat, um ein solches Szenario zu verhindern. Europa hat nicht die Mittel, um die USA zu ersetzen, und daher auch nicht das politische Gewicht, um Russland zum Einlenken zu zwingen. Den höchsten Preis wird jedoch die Ukraine zahlen – sofern sie als Staat überlebt. „Vae victis!” – „Wehe den Besiegten!” – ins Jahr 2025 übersetzt: Ein Deal ist wichtiger als ein gerechter Frieden.