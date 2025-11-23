Bibber-Temperaturen in Südtirol

Von: luk

Bozen/Sexten – Südtirol wird aktuell von einer Kältewelle überrollt – und das bereits im November: Die vergangene Nacht brachte Temperaturen, wie man sie sonst nur aus dem tiefsten Winter kennt.

„Die Kältekammer war das schneebedeckte Sexten mit knapp minus 18 Grad“, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf seinem “X”-Account. Damit war es dort sogar kälter als an jedem einzelnen Tag des vergangenen Winters.

Guten Morgen. Momentan erleben wir für November ungewöhnlich kalte Tage und vor allem Nächte. Die Kältekammer Südtirols war vergangene Nacht das schneebedeckte Sexten mit knapp -18° und damit war es hier sogar noch kälter als im gesamten letzten Winter. pic.twitter.com/ukdIhgAhww — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 23, 2025

Auch in anderen Orten Südtirols wurden Bibber-Temperaturen registriert: In Prettau, Welsberg und Pfitsch gab es minus 15 Grad, genauso wie in Langtaufers und in Pens im Sarntal.

Selbst im sonst milderen Süden des Landes sanken die Temperaturen in der Nacht unter den Gefrierpunkt. In Bozen und Salurn kratzten die Temperaturen mit minus einem Grad nur hauchdünn an der Nullmarke. Kein einziger Messpunkt im Land blieb in Nacht im Plusbereich. Das soll auch in den nächsten Tagen so weitergehen.

Heute Früh war es kalt (Sexten mit -13°) aber morgen wird es noch kälter. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 22, 2025

Peterlin warnt, dass die Kältewelle noch nicht am Ende ist. In der Nacht auf Dienstag ist mit etwas Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 1000 Höhenmetern.

Ab der Wochenmitte lässt sich die Sonne wieder etwas häufiger blicken – allerdings ohne große Erwärmung.