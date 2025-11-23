Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bibber-Temperaturen in Südtirol
Minus 18 Grad

Bibber-Temperaturen in Südtirol

Sonntag, 23. November 2025 | 11:32 Uhr
Kälte Winter Frost
Pixabay/wal_172619
Von: luk

Bozen/Sexten – Südtirol wird aktuell von einer Kältewelle überrollt – und das bereits im November: Die vergangene Nacht brachte Temperaturen, wie man sie sonst nur aus dem tiefsten Winter kennt.

„Die Kältekammer war das schneebedeckte Sexten mit knapp minus 18 Grad“, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf seinem “X”-Account. Damit war es dort sogar kälter als an jedem einzelnen Tag des vergangenen Winters.

Auch in anderen Orten Südtirols wurden Bibber-Temperaturen registriert: In Prettau, Welsberg und Pfitsch gab es minus 15 Grad, genauso wie in Langtaufers und in Pens im Sarntal.

Selbst im sonst milderen Süden des Landes sanken die Temperaturen in der Nacht unter den Gefrierpunkt. In Bozen und Salurn kratzten die Temperaturen mit minus einem Grad nur hauchdünn an der Nullmarke. Kein einziger Messpunkt im Land blieb in Nacht im Plusbereich. Das soll auch in den nächsten Tagen so weitergehen.

Peterlin warnt, dass die Kältewelle noch nicht am Ende ist. In der Nacht auf Dienstag ist mit etwas Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 1000 Höhenmetern.

Ab der Wochenmitte lässt sich die Sonne wieder etwas häufiger blicken – allerdings ohne große Erwärmung.

Bezirk: Bozen, Pustertal

