Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bozen: Alpitronic-Ansiedlung auf Metro-Gelände steht bevor
Deal soll fast in trockenen Tüchern sein

Bozen: Alpitronic-Ansiedlung auf Metro-Gelände steht bevor

Sonntag, 23. November 2025 | 09:14 Uhr
283991364_1035098137138658_1418461797992074025_n
Facebook/alpitronic
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Ansiedlung von Alpitronic auf dem Gelände der Metro in der Industriezone rückt näher. Nach langen Gesprächen steht die Vereinbarung inhaltlich fest, offiziell soll sie in den kommenden Wochen unterzeichnet werden, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Kern des Deals ist, dass beide Unternehmen am Standort zwischen der Volta- und der Pacinotti-Straße arbeiten können. Alpitronic, Weltmarktführer bei Schnellladestationen für E-Autos, sucht dringend zusätzliche Expansionsflächen. Metro wiederum möchte ihre Präsenz und Arbeitsplätze am Standort sichern. Laut Verhandlungskreisen wurde eine Lösung gefunden, die durch eine Neuorganisation der bestehenden Flächen möglich wird.

Ausschlaggebend für die Verhandlungen war auch das Nein der Gemeinde Terlan zur geplanten Ansiedlung der High-Tech-Firma bei Klaus. Alpitronic hatte daraufhin das Metro-Areal in Bozen als geeignete Alternative identifiziert.

Zum geplanten Paket gehört auch ein großer, noch unvollendeter Rohbau direkt neben dem Gelände. Dieses Gebäude soll saniert und so umgestaltet werden, dass es den Anforderungen des Technologieunternehmens entspricht. Insidern zufolge bewegt sich das wirtschaftliche Volumen der Vereinbarung im zweistelligen Millionenbereich. Offizielle Stellungnahmen gibt es weder von Alpitronic noch von der Firma Habitat der Familie Tosolini, der das Metro-Areal gehört – dort verweist man auf die ausstehende Vertragsunterzeichnung.

Auch in der Politik heißt es mittlerweile, das Abkommen sei „nahezu abgeschlossen“. Die mögliche Ansiedlung der rasant wachsenden Firma unterstreicht erneut den starken Preisanstieg für Gewerbeflächen in Bozen und die zunehmende Knappheit an verfügbaren Industriearealen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Kommentare
33
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
Kommentare
25
Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Kommentare
24
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt
Kommentare
21
US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
16
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 