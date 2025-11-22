Aktuelle Seite: Home > Chronik > Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Schaden von mehreren 10.000 Euro

Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen

Samstag, 22. November 2025 | 15:41 Uhr
588817522_1311475131011769_6986962663417792650_n
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
Von: mk

Stefansdorf/Mühlbach – Im Pustertal haben sich in dieser Woche zwei gezielte Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser ereignet. Dies gibt der Landesfeuerwehrverband bekannt.

In Stefansdorf und Mühlbach bei Gais haben bislang unbekannte Täter Rettungs- und Einsatzgeräte entwendet – darunter Kombi-Spreizer, Batterien, Ladegeräte und Spezialwerkzeuge, die normalerweise bei Verkehrsunfällen und technischen Hilfeleistungen eingesetzt werden.

Die Feuerwehren gehen von einem Schaden von insgesamt mehreren 10.000 Euro aus. Außerdem handle es sich um Geräte, die im Ernstfall Leben retten, erklärt der Landesfeuerwehrband.

Dieser richtet einen Aufruf an die Bevölkerung: „Achtet auf verdächtige Bewegungen rund um Feuerwehrhallen und meldet Hinweise sofort über den Notruf 112. Feuerwehrgeräte retten Leben. Wer sie stiehlt, gefährdet andere.“

Bezirk: Pustertal

