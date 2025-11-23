Venedig verbannt Greta Thunberg

Von: luk

Venedig – Nach einer unangemeldeten Klimaprotestaktion am Canal Grande hat die Stadt Venedig am Freitag ein 48-Stunden-Aufenthaltsverbot (Daspo) gegen Greta Thunberg und 36 weitere Aktivistinnen und Aktivisten verhängt. Die Gruppe des Klimabündnisses “Extinction Rebellion” hatte am Vormittag in Höhe der Rialto-Brücke fluoreszierenden Farbstoff ins Wasser geschüttet und den Kanal damit kurzzeitig grün gefärbt.

Die Polizei identifizierte alle Beteiligten, beschlagnahmte Transparente und Musikinstrumente und erstattete Anzeige wegen einer nicht genehmigten Demonstration. Umweltstrafen wurden nicht verhängt, da der verwendete Farbstoff laut Behörden nicht umweltschädlich ist. Thunberg gab ihre Personalien mündlich an. Sie wurde von den Einsatzkräften erkannt, da sie eine internationale Persönlichkeit ist.

Die Aktion war Teil einer landesweiten Protestreihe in mehreren italienischen Städten gegen die jüngste UN-Klimakonferenz. “Extinction Rebellion” kritisiert, dass die Verhandlungen keine ausreichenden Maßnahmen gegen die Erderwärmung gebracht hätten. Außerdem werden Italiens Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel als zu gering bezeichnet.

Venetiens Präsident Luca Zaia verurteilte die Aktion scharf und sprach von einem “Angriff auf das kulturelle Erbe der Stadt”. Von den 37 identifizierten Personen stammen 34 aus Italien. Gegen einige Beteiligte könnten weitere Aufenthaltsverbote folgen. Die Polizei prüft entsprechende Maßnahmen noch.