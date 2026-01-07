Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogentest nach Unfall in Meran verweigert
Die Folgen sind bitter

Drogentest nach Unfall in Meran verweigert

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 16:05 Uhr
Ortspolizei Meran
Von: mk

Meran – Zu einem heftigen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ist es am Dienstagabend in der Romstraße in Meran gekommen. Ursache war eine Vorfahrtsverletzung: Einer der beiden Lenker hat ein Stoppschild missachtet.

Zu dem Unfall war es gegen 18.15 Uhr im Kreuzungsbereich zwischen Romstraße und der St. Anton-Siedlung gekommen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls entstanden an beiden Pkw erheblicher Sachschaden.

Medizinische Versorgung abgelehnt

Obwohl ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes umgehend zur Stelle war, lehnten beide Lenker einer eine medizinische Versorgung ab.

Bei der Unfallaufnahme durch die Meraner Ortspolizei zeigte einer der Fahrer – ein Mann aus Albanien – deutliche Anzeichen von Drogenkonsum. Da der Mann die gesetzlich vorgeschriebenen Drogentests verweigerte, griffen die Beamten hart durch: Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein entzogen. Zudem erfolgte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Die Freiwillige Feuerwehr Untermais sicherte die Unfallstelle, wobei die Romstraße zur Räumung rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden musste.

Bezirk: Burggrafenamt

