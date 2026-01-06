Aktuelle Seite: Home > Chronik > Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen

Dienstag, 06. Januar 2026 | 10:31 Uhr
Von: mk

Bozen – Kurz nach Jahreswechsel ist es in Bozen wieder zu Einbrüchen und Diebstählen gekommen. Während die Beute in den meisten Fällen gering ausfiel, ist der Sachschaden oft beachtlich.

In einer Bar zwischen der Di Vittorio- und der Newton-Straße haben Unbekannte erneut zugeschlagen. Diesmal wurden sie von Überwachungskameras gefilmt. Die vier Täter gingen äußerst skrupellos vor. Nur wenige Minuten, nachdem sie die Scheibe eingeschlagen hatten, kehrten sie zurück und machten weiter, sobald die Sirene der Alarmanlage verstummt war.

Doch damit nicht genug: Wie Alto Adige online berichtet, wurden am SEAB-Parkplatz bei der Stadthalle in der Reschenstraße reihenweise Autoscheiben eingeschlagen – oft nur wegen ein paar Münzen, die am Beifahrersitz oder auf dem Armaturenbrett herumlagen.

Gleichzeitig wurden in Bozen Fälle von dreistem Diebstahl registriert, wie man sie bislang eher nur in Großstädten kannte: Hält ein Auto an, reißen Unbekannte unter einem Vorwand die Beifahrertür auf und krallen sich die Handtasche der überraschten Lenkerinnen, noch bevor diese reagieren können, um dann die Flucht zu ergreifen.

