Karges Einsiedlerleben: Wäre das was für euch?

Von: luk

Auf einer kleinen Hütte unterhalb des Plattkofels lebt Ulrich Senoner (67) fast vollständig autark: kein Stromnetz, kein Wasserhahn, kein Komfort – nur Natur, Stille und ein Holzofen. Sein Neffe Tobias Demetz hat diesen ungewöhnlichen Lebensstil über Jahre begleitet und daraus einen Dokumentarfilm gemacht. „A Penny Weighs More Than a Soul“ zeigt, wie Senoner Minimalismus lebt und Glück im Einfachen findet. Der Film soll 2026 auf einem internationalen Filmfestival Premiere feiern.

