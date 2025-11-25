Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Karges Einsiedlerleben: Wäre das was für euch?
Minimalismus, dafür Glück im Einfachen - Spontanbefragung

Karges Einsiedlerleben: Wäre das was für euch?

Dienstag, 25. November 2025 | 07:28 Uhr
Ulrich Senoner - der Aussteiger in den Dolomiten
Tobias Demetz
Schriftgröße

Von: luk

Auf einer kleinen Hütte unterhalb des Plattkofels lebt Ulrich Senoner (67) fast vollständig autark: kein Stromnetz, kein Wasserhahn, kein Komfort – nur Natur, Stille und ein Holzofen. Sein Neffe Tobias Demetz hat diesen ungewöhnlichen Lebensstil über Jahre begleitet und daraus einen Dokumentarfilm gemacht. „A Penny Weighs More Than a Soul“ zeigt, wie Senoner Minimalismus lebt und Glück im Einfachen findet. Der Film soll 2026 auf einem internationalen Filmfestival Premiere feiern.

Könntet ihr euch vorstellen, ein so karges Leben mit viel Verzicht, dafür aber im Einklang mit der Natur zu leben? Nehmt jetzt an der Abstimmung teil!

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
95
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
69
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
65
Venedig verbannt Greta Thunberg
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
47
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
40
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 