Letzter Abschied von Anna im Ultental

Von: luk

Ulten – In St. Nikolaus im Ultental haben sich gestern zahlreiche Menschen versammelt, um Anna Seebacher die letzte Ehre zu erweisen. Die 29-Jährige war vor einer Woche bei einem Verkehrsunfall in St. Moritz oberhalb von Kuppelwies in der Nacht von Samstag auf Sonntag ums Leben gekommen.

Die Anteilnahme bei der bewegenden Trauerfeier war groß: Hunderte Freunde, Bekannte und Verwandte begleiteten die Trauerfamilie in dieser schweren Stunde. Sie spendeten den Hinterbliebenen, allen voran ihrem Mann Julian sowie den beiden Kindern im Alter von sechs und acht Jahren, Halt.

Während der Trauerfeier wurde an Annas offene und herzliche Art erinnert, ebenso an ihre vielen Leidenschaften, darunter der Frauenfußball und die Arbeit mit Haflinger-Pferden. Den Gottesdienst hielten Priester Gottfried Ugolini und Pfarrer Siegfried Pfitscher.

Anna Seebacher wird auf dem Friedhof von St. Nikolaus ihre letzte Ruhe finden.

Bäuerlicher Notstandsfonds startet Spendenaufruf für Familie Breitenberger

Die Lage der Familie ist nun schwierig. Mit ihrem Ehemann Julian und den beiden Söhnen war Anna Seebacher erst vor zwei Jahren aus dem Sarntal nach Ulten gezogen, wo die Familie gemeinsam den Bergbauernhof von den Eltern übernommen und bewirtschaftet hatte, erklärt der Bäuerliche Notstandsfonds.

Durch ihren allzu frühen Tod sei der Familie ein schweres Schicksal auferlegt worden. Es handle sich um einen unfassbaren Verlust, der schwer zu verkraften sei – verbunden mit Zukunfts- und Existenzängsten. Künftig fehle am Hof ein geliebter Mensch, die Mutter und Ehefrau, dazu eine tatkräftige und moralische Unterstützung, aber auch das Zusatzeinkommen. „Die Familie braucht jetzt Hilfe, damit zumindest die finanzielle Belastung eingeschränkt werden kann“, so der Bäuerliche Notstandsfonds.

Die Gemeinden Ulten und Sarntal sowie bäuerliche Organisationen des Ultentals rufen daher über den „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ zu Spenden für die Familie Breitenberger aus St. Nikolaus in Ulten auf. Unterstützt werden kann über die Spendenkonten des BNF unter dem Kennwort „Fam. Breitenberger (St. Nikolaus/Ulten)“.

Raiffeisen Landesbank IBAN IT30 D 03493 11600 000300011231

Südtiroler Sparkasse IBAN IT67 D 06045 11600 000000034500

Südtiroler Volksbank IBAN IT15 U 05856 11601 050570004004

Die Spenden an den BNF können von Privatpersonen und Betrieben in der Einkommenssteuererklärung abgesetzt werden.