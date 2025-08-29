Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lieferwagen auf A22 in Flammen
Mehrere Unfälle in Südtirol

Lieferwagen auf A22 in Flammen

Freitag, 29. August 2025 | 15:47 Uhr
Pfatten – Auf der Nordspur der Brennerautobahn auf der Höhe von Pfatten ist am Freitag ein Lieferwagen in Brand geraten. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Der Lenker hat den Rauch rechtzeitig bemerkt und fuhr eine Haltebucht an.

Erst nachdem der Lenker das Fahrzeug verlassen hat, ging der Lieferwagen vollständig in Flammen auf. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Straßenpolizei hat die Unfallerhebungen vorgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt übernahm die Löscharbeiten.

Aufgrund des starken Verkehrs kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa bericht, haben mehrere Unfälle am Wochenende für Verkehrsbehinderungen und Staus in ganz Südtirol gesorgt. Aktuell ist die Straße zwischen Goldrain und Latsch vollständig gesperrt. Grund dafür ist ein schwerer Unfall, in den ein Motorrad und ein Lastwagen verwickelt sind. Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und den Verkehr umzuleiten.

Auch auf der Brennerautobahn gab es erhebliche Behinderungen. Nahe der Luegbrücke in Österreich krachte ein Wohnmobil in die Mittelleitplanke. Infolgedessen bildeten sich in Richtung Staatsgrenze lange Staus.

Zusätzlich herrschte reger Verkehr auf der A22 zwischen Affi und Bozen in beiden Fahrtrichtungen. Autofahrer müssen weiterhin mit Verzögerungen rechnen.

