Luttach: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten am frühen Morgen

Luttach – In Luttach in Ahrntal ist es am Sonntag in den Morgenstunden zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall in der Nähe des Hotel Stifter gekommen.

Gekracht hat es gegen 6.30 Uhr auf der Straße im Dorf zwischen einer Limousine und einem Kleinwagen. Sie wurden schwer beschädigt. Auch zwei geparkte Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen und leicht beschädigt.

Das Weiße Kreuz Ahrntal sowie die Freiwillige Feuerwehr von Luttach eilten zur Unfallstelle und kümmerten sich um die beiden Verletzten Autofahrer. Nach der Erstversorgung wurden sie ins Krankenhaus Bruneck eingeliefert.

Ebenso im Einsatz waren die Ordnungshüter und ein Abschleppdienst.

Gegen 8.00 Uhr war die Staatsstraße wieder für den Verkehr frei befahrbar und der Einsatz beendet.