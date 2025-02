Mann [21] “beschert” Polizei in Bozen einen wilden Abend

Von: luk

Bozen – Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr kam es in der Bozner Altstadt zu einem Polizeieinsatz, der mit einer Festnahme endete. Ein 21-jähriger Mann aus Tunesien, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, widersetzte sich einer Kontrolle, bedrohte die Exekutivbeamten und beschädigte ein Einsatzfahrzeug.

Eine Streife der Staatspolizei wollte den Mann in der Laubengasse überprüfen, doch dieser reagierte sofort aggressiv. Er beleidigte die Beamten lautstark, verweigerte die Identitätsfeststellung und schleuderte ihnen schließlich sein Rucksack entgegen, bevor er in Richtung Goethestraße flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizisten ihn stellen.

Auch auf dem Weg zur Quästur leistete der Mann weiter heftigen Widerstand. Er trat nach den Beamten, bedrohte sie mit dem Tod und beschädigte das Dienstfahrzeug. Letztlich wurde er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und der Weigerung, seine Personalien anzugeben, festgenommen.

Der 21-Jährige, der sich ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in Italien aufhielt und in Notunterkünften für Obdachlose untergebracht war, wurde in der Sicherheitszelle der Quästur festgehalten und dem Staatsanwalt für ein Schnellverfahren überstellt.

Angesichts der Schwere des Vorfalls ordnete der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, die Ausweisung des Mannes an. Die Maßnahme wird unmittelbar nach seiner Entlassung aus der Haft vollzogen.