Mann wegen Mordversuchs an Ex-Frau in Tirol festgenommen

Von: apa

Ein 78-Jähriger soll Dienstagvormittag im Tiroler Schwaz versucht haben, seine 77-jährige Ex-Frau zu töten. Der Mann soll die Frau nach einem Streit derart heftig geschlagen haben, dass sie schwere Verletzungen an Hand, Rippen und Kopf erlitt. Ein Zeuge bemerkte die Tat, die in einer Garage verübt worden sein soll, und verständigte die Polizei. Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, berichtete die Exekutive am Donnerstag.

Die 77-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Ihr Ex-Mann wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes angezeigt.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)