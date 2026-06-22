Marling: Täter dringt in Hotel ein und entkommt mit Transporter

Von: luk

Marling – Ein nächtlicher Einbruch in einem Hotel in Marling hat Ende Mai für Aufsehen gesorgt. Der mutmaßliche Täter soll nicht nur mehrere Gegenstände entwendet, sondern auch mit dem Transporter des Beherbergungsbetriebs die Flucht ergriffen haben. Nun haben die Carabinieri einen Verdächtigen ausgeforscht.

Wie die Carabinieri mitteilten, gelang es den Ermittlern der Station Tscherms nach Abschluss umfangreicher Untersuchungen, einen 37-jährigen Mann wegen schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen.

Der Vorfall ereignete sich in den Nachtstunden Ende Mai. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Mann Zugang zu einem bekannten Hotel in Marling. Dort durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten und stahl verschiedene Gegenstände von geringem Wert. Anschließend soll er die Schlüssel eines vor dem Gebäude abgestellten Kleintransporters entdeckt und an sich genommen haben.

Mit dem Fahrzeug fuhr der Verdächtige davon. Die Flucht dauerte jedoch nicht lange: Der Transporter wurde wenig später im Gemeindegebiet von Marling verlassen aufgefunden.

Nach der Anzeige durch die Hotelbetreiber nahmen die Carabinieri umgehend die Ermittlungen auf. Entscheidend für die Aufklärung des Falls waren die Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlagen. Durch die Auswertung der Bilder und den Abgleich mit bereits bekannten Personen gelang es den Fahndern, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Carabinieri um einen 37-jährigen Mann nordafrikanischer Herkunft ohne festen Wohnsitz, der den Ordnungskräften bereits bekannt ist. Er wurde nun auf freiem Fuß angezeigt.

Die Carabinieri weisen in diesem Zusammenhang auf die wichtige Rolle funktionierender Videoüberwachungssysteme hin. Gleichzeitig appellieren sie an Betreiber von Beherbergungsbetrieben, insbesondere während der Nachtstunden auf die sichere Verwahrung von Schlüsseln und Wertsachen zu achten und verdächtige Beobachtungen umgehend über die Notrufnummer 112 zu melden.