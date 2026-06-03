Mehr als 20 Tote bei Hotelbrand in Neu-Delhi

Von: APA/AFP

Bei einem Hotelbrand in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 21 Todesopfer bei dem “tragischen Vorfall”, erklärte die örtliche Polizei am Mittwoch. Mehr als 40 weitere Personen seien wegen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an.

Das Feuer war den Angaben zufolge am Vormittag ausgebrochen. Mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle, erklärte die Polizei. Die Ursache muss noch geklärt werden.