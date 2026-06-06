Mehrere Verdächtige bei Kontrollen in Bozen gestoppt

Von: fra

Bozen – Ein Polizeieinsatz in Bozen hat am Donnerstag mehrere Verfahren nach sich gezogen. Nach Angaben der Staatspolizei kam es dabei unter anderem zu einem gewaltsamen Zwischenfall mit einem Mann aus Burkina Faso.

Am Vormittag trafen Beamte auf eine Person, die sich zunächst geweigert haben soll, sich auszuweisen. Als er aufgefordert wurde, in einen Dienstwagen einzusteigen, soll die Situation eskaliert sein: Der Mann habe einen Polizisten weggestoßen und anschließend auch einen zweiten Beamten attackiert, der seinem Kollegen zu Hilfe kam.

Die Einsatzkräfte überwältigten den bereits polizeibekannten Mann schließlich und brachten ihn auf die Polizeidienststelle. Dort sollen zudem rund fünf Gramm Haschisch sichergestellt worden sein. Der Beschuldigte wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Angriff auf eine Amtsperson in Untersuchungshaft genommen.

Drogenfund und Fluchtversuch im Stadtteil Don Bosco

Am Abend fiel den Beamten im Bozner Stadtteil Don Bosco ein junger Mann durch verdächtiges Verhalten auf. Beim Erkennen der Polizei soll er die Flucht ergriffen haben, konnte jedoch gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurden neun versiegelte Päckchen mit Kokain sowie ein weiteres mit Haschisch gefunden. Der tunesische Staatsbürger wurde wegen Besitzes von Drogen mit mutmaßlicher Verkaufsabsicht angezeigt.

Im Zuge der Kontrollen wurden außerdem ein Mann aus der Türkei und ein Mann aus Ägypten nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Bozner Innenstadt angezeigt. Laut Polizei hätten sich beide zudem nicht im Stadtgebiet aufhalten dürfen. Ein weiterer Mann, der sich illegal im Staatsgebiet aufgehalten haben soll, wurde auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari zur Abschiebung vorgesehen.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte am Donnerstag 96 Personen und überprüften 11 Fahrzeuge.