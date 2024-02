Meraner Jockey Dominik Pastuszka hat es nicht geschafft

Meran – Der in Meran lebende polnische Jockey Dominik Pastuszka hat es nicht geschafft. Am vergangenen Donnerstag war der Sportler auf der Rennbahn von San Rossore in Pisa gestürzt.

Der Unfall ereignete sich während des vierten Rennens, als er über eine Hürde sprang. Pastuszka befand sich sofort nach dem Vorfall in einem äußerst kritischen Zustand, der als irreversibel eingestuft wurde.

Trotz sofortiger Operation aufgrund von Kopfverletzungen und Thoraxtrauma war bereits in den ersten Minuten klar, dass seine Lage aussichtslos war. Am Wochenende wurde er für hirntot erklärt.

Am Sonntagmorgen wurde der Tod des Jockeys bekannt gegeben. Die Pferderenn-Community trauert um einen talentierten Sportler, der sein Leben auf tragische Weise auf der Rennstrecke verloren hat.