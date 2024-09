Minderjährig und bereits Dealer

Von: mk

Bozen – Es war nur eine kurze Bewegung: Während Carabinieri aus Karneid während eines Streifendienstes in ihrem Wagen am Bozner Bahnhofspark vorbeigefahren sind, haben sie einen Jugendlichen beobachtet, der eine Plastiktüte unter ihre Kleidung versteckt hat.

Gleichzeitig versuchte die Gestalt, rasch die Flucht zu ergreifen. Die Ordnungshüter hielten den Jugendlichen an, um ihn zu identifizieren. Dabei stellten sie fest, dass es sich um einen 17-Jährigen handelte, der bereits polizeibekannt ist.

In der Tat stellte sich der Verdacht der Carabinieri als berechtigt heraus: In der Tüte befanden sechs Dosen Kokain und neun Gramm Haschisch. Vermutet wird, dass der Minderjährige die Drogen in der Stadt verkaufen wollte, weshalb er auch angezeigt wurde.