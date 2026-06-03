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Begräbnisgottesdienst am Freitag

Missionar don Pier Giorgio Bellucco verstorben

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 15:20 Uhr
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Von: mk

Meran – Der aus Meran stammende Missionar don Pier Giorgio Bellucco ist gestern Dienstag, 2. Juni, im Alter von 89 Jahren in Martinsbrunn in Meran verstorben. Der Priester wirkte über Jahrzehnte als Missionar in Japan und Brasilien und kehrte im Jahr 2020 nach Südtirol zurück. Der Begräbnisgottesdienst wird am Freitag, 5. Juni 2026, um 11.00 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Meran gefeiert.

Pier Giorgio Bellucco wurde am 21. Juli 1936 in Meran geboren und am 18. März 1961 in Venedig zum Priester geweiht. Nach den ersten Priesterjahren als Musikprofessor in Trient und als Kooperator in Treviso führte ihn sein Weg in die Mission. Von 1971 bis 1980 wirkte er als Missionar in Japan. Nach einer kurzen Rückkehr nach Meran, wo er von 1980 bis 1982 Kooperator in der Pfarrei Heilig Geist war, wurde er 1983 erneut als Missionar ausgesandt, dieses Mal nach Brasilien. Dort blieb er mehr als 37 Jahre lang im Dienst der Kirche und der Menschen vor Ort.

Als Fidei-Donum-Missionar gehörte don Bellucco zu jenen Diözesanpriestern, die von ihrer Heimatdiözese für einen längeren missionarischen Dienst in andere Länder entsandt werden. Nach seiner Rückkehr in die Heimat im Jahr 2020 lebte don Bellucco im Jesuheim in Girlan und zuletzt in der Klinik Martinsbrunn in Meran.

Die Leiterin des Missionsamtes der Diözese Bozen-Brixen, Irene Obexer Fortin, erinnerte an die vielfältigen Begabungen des Verstorbenen: „Don Pier Giorgio war ein außerordentlich vielseitiger Missionar. Er war Musiker, Liedermacher, sprach mehrere Sprachen und verstand es, auf Menschen zuzugehen. Immer wieder hat er erzählt, dass Ehrlichkeit, Ausdauer und die Nähe zu den Menschen die besten Wege seien, um Glauben glaubwürdig zu vermitteln.“ Gerade in seinem langjährigen Dienst in Brasilien habe er erlebt, wie Menschen durch persönliche Beziehungen und gelebtes Vertrauen den Weg zur Kirche gefunden hätten, betont Obexer Fortin.

Der Begräbnisgottesdienst für don Pier Giorgio Bellucco wird am Freitag, 5. Juni 2026, um 11.00 Uhr von Bischof Ivo Muser in der Pfarrkirche Heilig Geist in Meran gefeiert.

Bezirk: Burggrafenamt

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