Aktuelle Seite: Home > Chronik > Missionar Toni Höller verstorben
Gedenkmesse in Vilpian

Missionar Toni Höller verstorben

Dienstag, 19. August 2025 | 10:22 Uhr
Toni-Höller-Teresina
dzbz
Schriftgröße

Von: mk

Vilpian – Nach langer Krankheit ist der aus Vilpian stammende Missionar Anton „Toni“ Höller am 14. August 2025 im Alter von 91 Jahren in Teresina (Brasilien) verstorben. Höller wirkte seit 1970 in verschiedenen Pfarreien Brasiliens. Am kommenden Samstag, 23. August 2025, findet um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Vilpian eine Gedenkmesse mit Bischof Ivo Muser statt.

Toni Höller wurde am 15. Juni 1934 in Vilpian geboren und am 29. Juni 1963 in St. Pauls/Eppan zum Priester geweiht. In den ersten Jahren seines seelsorglichen Wirkens war er als Kooperator in St. Walburg/Ulten, Villnöß und St. Michael/Eppan tätig.

Im Jahr 1970 folgte er der Berufung in die missionarische Arbeit und wurde als Fidei-donum-Priester nach Brasilien entsandt, also als Diözesanpriester, der mit Zustimmung seiner Heimatdiözese für die Seelsorge in einer anderen Weltregion tätig war. Dort wirkte Höller über fünf Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Pfarreien, unter anderem in Pitanga, Nova Tebas, Goioerê, Curitiba und schließlich in Teresina, wo er bis zuletzt lebte und wirkte. Anton Höller wurde im Friedhof „Jardim da Ressurreição“ in Teresina beigesetzt.

Der Sterbegottesdienst in Südtirol wird am Samstag, 23. August 2025, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Vilpian gefeiert. Die Eucharistiefeier wird von Bischof Ivo Muser geleitet.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
90
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
61
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
45
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
41
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Kommentare
38
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 