Missionar Toni Höller verstorben

Von: mk

Vilpian – Nach langer Krankheit ist der aus Vilpian stammende Missionar Anton „Toni“ Höller am 14. August 2025 im Alter von 91 Jahren in Teresina (Brasilien) verstorben. Höller wirkte seit 1970 in verschiedenen Pfarreien Brasiliens. Am kommenden Samstag, 23. August 2025, findet um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Vilpian eine Gedenkmesse mit Bischof Ivo Muser statt.

Toni Höller wurde am 15. Juni 1934 in Vilpian geboren und am 29. Juni 1963 in St. Pauls/Eppan zum Priester geweiht. In den ersten Jahren seines seelsorglichen Wirkens war er als Kooperator in St. Walburg/Ulten, Villnöß und St. Michael/Eppan tätig.

Im Jahr 1970 folgte er der Berufung in die missionarische Arbeit und wurde als Fidei-donum-Priester nach Brasilien entsandt, also als Diözesanpriester, der mit Zustimmung seiner Heimatdiözese für die Seelsorge in einer anderen Weltregion tätig war. Dort wirkte Höller über fünf Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Pfarreien, unter anderem in Pitanga, Nova Tebas, Goioerê, Curitiba und schließlich in Teresina, wo er bis zuletzt lebte und wirkte. Anton Höller wurde im Friedhof „Jardim da Ressurreição“ in Teresina beigesetzt.

Der Sterbegottesdienst in Südtirol wird am Samstag, 23. August 2025, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Vilpian gefeiert. Die Eucharistiefeier wird von Bischof Ivo Muser geleitet.