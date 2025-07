Mit Auto in Menschenmenge in LA gerast: Fahrer in Gewahrsam

Von: APA/AFP/dpa

Der Fahrer, der mit seinem Auto in eine Menschenmenge in Los Angeles gerast ist, ist in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden und werde operiert, teilte die Polizei in der US-Metropole am Samstag mit. “Er befindet sich im Gewahrsam der Polizei von Los Angeles”, sagte die Polizeivertreterin Lillian Carranza dem Sender CBS. Er müsse sich womöglich wegen “versuchten Mordes und Angriffs mit einer tödlichen Waffe” verantworten.

Der Fahrer, der nach dem Vorfall im Stadtteil East Hollywood angeschossen wurde, befinde sich nach Polizeiangaben in einem stabilen Zustand. Eine Sprecherin der Polizei sagte, es gebe bisher noch kein Motiv für die Tat. Der Mann war Samstagfrüh mit seinem Auto in eine Menschenmenge vor einem Nachtclub gerast. 30 Menschen wurden dabei verletzt, sieben von ihnen lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte.

Auf einer in Onlinenetzwerken verbreiteten Aufnahme war zu sehen, wie der Fahrer aus dem Auto gezerrt, gefesselt und verprügelt wurde. Als die Beamten eintrafen, stellten sie nach Polizeiangaben eine Schusswunde bei dem Fahrer fest. Der mutmaßliche Schütze flüchtete demnach zu Fuß. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.