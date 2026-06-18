Mit Haschisch im Bus

Von: mk

Meran – Die Ortspolizei von Meran hat Kontrollen am Bushalteplatz in der St. Josef-Straße durchgeführt. Bürger hatten gemeldet, dass Obdachlose in geparkten Linienbussen übernachten würden.

In der Tat stießen die Ortspolizisten am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf einen Marokkaner, der sich unerlaubt Zugang zu einem Bus verschafft hatte.

Wie sich bei seiner Durchsuchung herausstellte, hatte der Mann außerdem 76 Gramm Haschisch bei sich. Die Ortspolizei hat ihn abgeführt und angezeigt.