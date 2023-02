Mit Landesfinanzierung Humanmedizin an der PMU Salzburg studieren

Bozen/Salzburg – 25 Studienplätze finanziert das Land Südtirol an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg für das kommende Studienjahr 2023/2024. Wer sich für ein Medizinstudium in Salzburg interessiert, hat bis zum 31. März 2023 Zeit, um sich für einen Studienplatz zu bewerben. Voraussetzung für den Erhalt dieser Finanzierung ist der Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises auf Niveau “B2” zum Zeitpunkt der Bewerbung. Studierende, welche die Finanzierung in Anspruch nehmen, verpflichten sich im Gegenzug innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss ihrer Ausbildung für vier Jahre in Südtirol zu arbeiten.

Informationsveranstaltungen in Präsenz und online

Die PMU Salzburg organisiert im Februar und März verschiedene Informationsveranstaltungen für interessierte Bewerberinnen und Bewerber. So finden am 10. und 22. Februar sowie am 23. März die sogenannten Infotermine in Salzburg und auch online statt. Im Anschluss an die Infotermine am 22. Februar und am 23. März werden in der online-Version Expertinnen des Amtes für Gesundheitsordnung die Finanzierungsmöglichkeiten durch das Land erläutern und stehen für spezifische Fragen zu diesem Thema zur Verfügung.

Die Anmeldungen für die Infotermine sind online auf der Webseite der Universität möglich. Am 10. März hingegen öffnet die Universität ihre Tore und lädt interessierte Studienanwärterinnen und -anwärter zu einem “Tag der offenen Tür” ein.

Weitere Informationen gibt das Landesamt für Gesundheitsordnung (Tel.: 0471 418140) auf dessen Webseite und sind im beigelegten Flyer nachzulesen.

