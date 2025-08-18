Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus

Von: luk

Bozen – Am Sonntagnachmittag sind zwei Insassen aus dem Bozner Gefängnis entkommen. Nach Angaben der Gefängnisgewerkschaft Uilpa ereignete sich der Ausbruch gegen 16.00 Uhr während der Freistunde. Die Männer nutzten ein Baugerüst, um über die Mauer zu klettern. Sie flohen nicht gemeinsam, sondern zeitversetzt im Abstand von rund 20 Minuten.

Die Flucht blieb nicht lange unbemerkt: Bereits am Sonntagabend konnten Einsatzkräfte am Thermenplatz in Meran einen der beiden Ausbrecher, einen 30-jährigen Marokkaner, festnehmen. Er wurde umgehend ins Gefängnis nach Bozen zurückgebracht und muss sich nun zusätzlich wegen Ausbruchs verantworten. Darauf stehen laut Gesetz ein bis drei Jahre Haft.

Der zweite Häftling, ein 19-jähriger Tunesier, ist weiterhin auf der Flucht. Er soll sich beim Klettern verletzt und daraufhin in einem Krankenhaus behandeln lassen haben – erst danach sei seine Flucht aufgefallen.

Die Gewerkschaft machte erneut auf die schwierige Situation im Gefängnis aufmerksam. In der Anstalt in der Dantestraße sitzen derzeit 98 Männer ein, vorgesehen ist Platz für 88. Hinzu komme akuter Personalmangel: Nur 63 Polizisten versehen dort aktuell ihren Dienst, notwendig wären nach Angaben von Uilpa mindestens 136.

Die beiden Ausbrechern haben laut der Gewerkschaft davon profitiert, dass der betroffene Mauerabschnitt wegen Personalmangels nicht besetzt gewesen sei.