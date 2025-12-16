Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Spekulation um EU-Kompensationsmodell bei Verbrenner-Aus
Spekulation um EU-Kompensationsmodell bei Verbrenner-Aus

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 09:13 Uhr
Änderungen an Abgasvorgaben für Autos ab 2035 geplant
APA/APA/dpa/Robert Michael
Von: APA/AFP

Kurz vor der Vorstellung ihrer Vorschläge für Änderungen an den Abgasvorgaben für Autos ab 2035 prüft die EU-Kommission einem Medienbericht zufolge offenbar ein neues Kompensationsmodell. Die Kommission erwäge die Einführung fester Quoten, um auch nach 2035 die Zulassung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu ermöglichen, berichtete das “Handelsblatt” am Montag unter Berufung auf hochrangige Kommissionskreise.

So könnten bis zu 30 Prozent der erforderlichen Ausgleiche über alternative Kraftstoffe erfolgen, während rund 70 Prozent über den Einsatz von grünem Stahl abgedeckt werden müssten, hieß es weiter. Die genauen Anrechnungsmechanismen seien jedoch noch Gegenstand intensiver Gespräche.

Dem Bericht zufolge könnte es offiziell bei dem bisherigen Ziel einer Emissionsreduktion von 100 Prozent bleiben. Gleichzeitig sollten jedoch neue Mechanismen eingeführt werden, mit denen auch nach 2035 ausgestoßenes CO2 kompensiert werden könne. Somit läge die effektive Reduktion der Emissionen faktisch bei 90 Prozent.

EU-Kommission stellt Vorschläge vor

Die EU-Kommission will am Dienstagnachmittag in Straßburg ihre Vorschläge für Änderungen an den Abgasvorgaben für Autos ab 2035 vorlegen. Gemäß der derzeitigen Regelung sinken die zulässigen durchschnittlichen CO2-Emissionen der Neuwagenflotten der Autobauer bis 2035 auf null. Da Autos mit Verbrennermotor nach derzeitigem Stand der Technik immer CO2 ausstoßen, müssten die Hersteller Strafen zahlen, wenn sie weiter Verbrenner verkaufen.

Deutschland und eine Reihe weiterer Staaten machen sich deshalb für eine Lockerung der Vorgaben stark. Auch die Autoindustrie fordert eine Gesetzesreform.

