Von: firstavenue

Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO. Die Kulthelden sind zurück! Nach über 20 Jahren kehrt Regisseur und Comedy-Mastermind Michael Bully Herbig mit einer neuen, urkomischen Abenteuerkomödie auf die große Leinwand zurück. Abahachi, Ranger und ihre treuen Gefährten stürzen sich in das wohl verrückteste Abenteuer ihres Lebens – und sorgen dabei für jede Menge Lacher!

Die Geschichte

Abahachi, der unerschütterliche Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit. Doch eine neue Bande stellt alles auf den Kopf: Mit einer listigen Falle wollen sie an das sagenumwobene „Kanu des Manitu“ gelangen.

In letzter Sekunde werden Abahachi und Ranger von ihrem treuen Freund Dimitri (Rick Kavanian) und der schlagfertigen Mary (Jasmin Schwiers) gerettet. Doch schnell wird klar: Dies war nur der Anfang eines noch größeren Plans! Gemeinsam begeben sich die vier auf eine turbulente Reise voller Missverständnisse, Wortwitz und unvergesslicher Momente – und finden überraschende Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens.

Regie, Produktion und Musik

Regisseur Michael Bully Herbig inszeniert mit „Das Kanu des Manitu“ die heiß ersehnte Rückkehr seiner Kultfiguren. Produziert von herbX Film und in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Deutschland, vereint der Film nostalgische Anspielungen mit frischen Ideen und einer Extraportion Selbstironie.

Der mitreißende Soundtrack liefert den perfekten Mix aus Western-Flair, Comedy-Timing und modernen Akzenten – ein echtes Kinoerlebnis, das Fans von damals und heute gleichermaßen begeistern wird.

Jetzt Tickets sichern: