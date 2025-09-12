Mit mehreren Stichen verletzt

Von: mk

Meran – Die Carabinieri von Meran haben einen 28-jährigen Mann aus Tunesien ausfindig gemacht, der für eine Messerattacke in der Innenstadt verantwortlich sein soll.

Es war der Angegriffene selbst – ebenfalls ein tunesischer Staatsbürger -, der die Notrufnummer 112 wählte und die Ordnungshüter rief. Er berichtete, dass er wegen alter, ungelöster Streitigkeiten von einem Landsmann mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen verwundet worden sei. Glücklicherweise erlitt er keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die Carabinieri rückten umgehend zum Tatort aus. Der Angreifer war bereits geflohen, die Ordnungshüter kümmerten sich daher zunächst um den Verletzten. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Meraner Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen befragten die Carabinieri Zeugen und sicherten Aufnahmen von Überwachungskameras. Dadurch gelang es ihnen, den genauen Tathergang genau zu rekonstruieren und den 28-jährigen mutmaßlichen Täter zu identifizieren.

Der Mann wurde wegen schwerer Körperverletzung angezeigt und muss sich nun vor der Justiz dafür verantworten.