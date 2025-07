Möltner Straße: Biker 40 Meter über Böschung geschleudert

Von: luk

Terlan – Am Montag gegen 13.00 Uhr ist es auf der Straße zwischen Terlan und Mölten zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Der 59-jährige Mann aus Ungarn verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. In der Folge wurde er rund 40 Meter weit in eine Böschung geschleudert.

Glück im Unglück: Ein Krankentransportwagen des Weißen Kreuzes der Sektion Etschtal befand sich unmittelbar hinter dem Motorrad und wurde Zeuge des Unfalls. Die Sanitäter konnten sofort anhalten und Erste Hilfe leisten. Der Verletzte wurde anschließend ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Im Einsatz standen neben dem Rettungs- und Krankentransportwagen der Sektion Etschtal auch die Freiwillige Feuerwehr von Terlan sowie die Carabinieri von Bozen, die die Unfallaufnahme übernahmen.