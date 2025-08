Montiggler See: Parkchaos nach Defekt

Von: luk

Eppan – Ein technischer Defekt an der Parkkasse hat am vergangenen Sonntag im beliebten Naherholungsgebiet Montiggl zu erheblichen Verzögerungen und Verärgerung unter Ausflüglern geführt. Dutzende Autofahrer standen nach dem Badeausflug am See teils lange Schlange, um ihre Parkgebühren zu entrichten – vergeblich. Die automatische Kasse war außer Betrieb.

Wie die Gemeindeverwaltung von Eppan mitteilt, war ein technischer Defekt der Grund für den Ausfall der Parkautomaten für Besucher des Montiggler Sees. Zusätzlich sei im oberen Parkplatzbereich nur ein funktionierender Automat vorhanden gewesen, da ein weiteres Gerät bereits in der Vorwoche von Unbekannten beschädigt worden war.

In den Tagen nach dem Vorfall hatten sich vor allem Befürchtungen breitgemacht, dass trotz des Systemausfalls Bußgelder für nicht bezahlte Parkscheine drohen könnten. Die Gemeinde stellte nun klar: Es wird keine Strafen geben. In Absprache mit dem privaten Betreiber werde von Vertragsstrafen vollständig abgesehen.

Die Gemeindeverwaltung entschuldigte sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten und kündigte an, Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.