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Omer Cim bricht sein Schweigen

Mord an Celine Matzohl: Oberlandesgericht bestätigt lebenslange Freiheitsstrafe

Samstag, 13. Juni 2026 | 09:37 Uhr
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Facebook/Celine Frei Matzohl
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Von: luk

Bozen – Im Fall der im August 2023 in Schlanders getöteten Celine Frei Matzohl hat das Bozner Oberlandesgericht das erstinstanzliche Urteil bestätigt. Der 30-jährige Omer Cim wurde auch in zweiter Instanz wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Richter verkündeten ihre Entscheidung am späten Freitagabend nach Abschluss des Berufungsverfahrens. Damit bleibt das Urteil der ersten Instanz unverändert bestehen.

Während der Verhandlung äußerte sich der Angeklagte erstmals ausführlich zu den Ereignissen und seiner früheren Beziehung zu der jungen Frau. Cim erklärte, er habe zum Tatzeitpunkt nicht klar denken können. Zudem bestritt er, die Tat geplant zu haben.

Nach den Feststellungen der Justiz hatte der gebürtige Türke seine ehemalige Freundin, die damals 21-jährige Celine Frei Matzohl, am 13. August 2023 in Schlanders mit mehreren Messerstichen getötet.

Das Urteil des Oberlandesgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Bezirk: Bozen, Vinschgau

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