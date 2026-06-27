Aktuelle Seite: Home > Chronik > Motorrad prallt im Ultental mit Lieferwagen zusammen
Mehrere Verletzte

Motorrad prallt im Ultental mit Lieferwagen zusammen

Samstag, 27. Juni 2026 | 17:14 Uhr
Motorrad Reifen
fotolia.de/lassedesignen - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Ein Verkehrsunfall auf der Straße ins Ultental kurz vor St. Pankraz hat am Samstag Verletzte gefordert. Der Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Motorrad ereignete sich gegen 14.00 Uhr auf Höhe der Baumannbrücke.

Offenbar geriet das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Lieferwagen.

Drei Männer im Alter von 22, 24 und 28 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Ein Mann aus Mailand wurde mittelschwer verletzt. Der Motorradfahrer sowie der Beifahrer des Lieferwagens wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Meran gebracht.

Ein weiterer Motorradfahrer, der hinter dem verunglückten Zweirad unterwegs war, konnte Schlimmere Folgen vereiteln.

Die Straße musste nach dem Unfall zunächst rund eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden. Anschließend war die Strecke für weitere 30 Minuten nur einspurig befahrbar.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Kommentare
66
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Kommentare
64
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Kommentare
64
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Kommentare
60
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Kommentare
38
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 