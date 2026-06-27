Motorrad prallt im Ultental mit Lieferwagen zusammen

Von: luk

Ein Verkehrsunfall auf der Straße ins Ultental kurz vor St. Pankraz hat am Samstag Verletzte gefordert. Der Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Motorrad ereignete sich gegen 14.00 Uhr auf Höhe der Baumannbrücke.

Offenbar geriet das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Lieferwagen.

Drei Männer im Alter von 22, 24 und 28 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Ein Mann aus Mailand wurde mittelschwer verletzt. Der Motorradfahrer sowie der Beifahrer des Lieferwagens wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Meran gebracht.

Ein weiterer Motorradfahrer, der hinter dem verunglückten Zweirad unterwegs war, konnte Schlimmere Folgen vereiteln.

Die Straße musste nach dem Unfall zunächst rund eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden. Anschließend war die Strecke für weitere 30 Minuten nur einspurig befahrbar.