Motorradfahrer bei Kollision auf der Gampenpassstraße verletzt

Von: luk

Tisens – Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag auf der Gampenpassstraße im Gemeindegebiet von Tisens ereignet. Dabei waren ein Motorrad und ein Pkw beteiligt.

Nach bisherigen Informationen kam es in der Nähe der Abzweigung nach Tisens zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer zog sich dabei Verletzungen mittleren Grades zu.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Naraun sowie des Rettungsdienstes rückten zur Unfallstelle aus. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Meran gebracht.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es auf der Gampenpassstraße zu Verkehrsbehinderungen.