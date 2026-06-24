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Auf Völser Straße

Motorradfahrer nach Kollision mit Kleinlaster schwer verletzt

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 12:12 Uhr
Aiut Alpin sym Samparolin
Samparolin
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Von: luk

Völs – Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße nach Völs am Schlern ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 8.00 Uhr. Nach ersten Informationen prallte das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Kleinlaster zusammen.

Die Einsatzkräfte versorgten den verletzten Motorradfahrer zunächst vor Ort. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er anschließend mit dem Rettungshubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Völs am Schlern, das Team des Weißen Kreuzes Bozen, der Notarzt, der Rettungshubschrauber Aiut Alpin sowie die Carabinieri. Letztere nahmen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.

Bezirk: Salten/Schlern

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