Motorradlenker [27] bei Unfall in Frangart schwerstens verletzt

Von: mk

Frangart – Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Freitagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr in Frangart bei Eppan gekommen.

Ersten Informationen zufolge wollte ein Autolenker im Kreuzungsbereich rechts einbiegen. Zugleich überholte ein Motorrad mit hoher Geschwindigkeit das Auto von rechts, bis es zu dem Aufprall kam.

Der 27-jährige Motorradlenker wurde schwerstens verletzt und musste nach dem Unfall von den Rettungskräften noch an Ort und Stelle intubiert werden.

Wie die Ortspolizei Eppan gegenüber Südtirol News mitteilt, ist außerdem ein Alkoholtest bei einem der beiden Lenker im administrativen Bereich positiv ausgefallen.

Im Einsatz standen außerdem das Weiße Kreuz, der Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr von Frangart.